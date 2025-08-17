UFC. Чимаев стал чемпионом и установил рекорд

В Чикаго состоялся турнир ММА UFC 319: du Plessis vs. Chimaev.

Хамзат Чимаев (ОАЭ) стал чемпионом в среднем весе, победив по очкам южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

Он установил рекорд промоушена по количеству точных ударов в одном поединке - 529.

Британец Лерон Мерфи в первом раунде нокаутировал Аарона Пико.

Бразилец Карлос Пратес на последней секунде первого раунда ударом локтем с разворота нокаутировал американца Джеффа Нила.

Британец Майкл Пейдж по очкам победил американца Джареда Каннонье.

Американец Тим Эллиотт "гильотиной" в конце второго раунда победил японца Каи Асакуру.

Поляк Михал Олексийчук в первом раунде нокаутировал американца Джеральда Миршерта.