UFC. Чимаев стал чемпионом и установил рекорд
время публикации: 17 августа 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 10:01
В Чикаго состоялся турнир ММА UFC 319: du Plessis vs. Chimaev.
Хамзат Чимаев (ОАЭ) стал чемпионом в среднем весе, победив по очкам южноафриканца Дрикуса дю Плесси.
Он установил рекорд промоушена по количеству точных ударов в одном поединке - 529.
Британец Лерон Мерфи в первом раунде нокаутировал Аарона Пико.
Бразилец Карлос Пратес на последней секунде первого раунда ударом локтем с разворота нокаутировал американца Джеффа Нила.
Британец Майкл Пейдж по очкам победил американца Джареда Каннонье.
Американец Тим Эллиотт "гильотиной" в конце второго раунда победил японца Каи Асакуру.
Поляк Михал Олексийчук в первом раунде нокаутировал американца Джеральда Миршерта.
