Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

UFC. Чимаев стал чемпионом и установил рекорд

Смешанные единоборства
время публикации: 17 августа 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 10:01
AP Photo/Altaf Qadri

В Чикаго состоялся турнир ММА UFC 319: du Plessis vs. Chimaev.

Хамзат Чимаев (ОАЭ) стал чемпионом в среднем весе, победив по очкам южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

Он установил рекорд промоушена по количеству точных ударов в одном поединке - 529.

Британец Лерон Мерфи в первом раунде нокаутировал Аарона Пико.

Бразилец Карлос Пратес на последней секунде первого раунда ударом локтем с разворота нокаутировал американца Джеффа Нила.

Британец Майкл Пейдж по очкам победил американца Джареда Каннонье.

Американец Тим Эллиотт "гильотиной" в конце второго раунда победил японца Каи Асакуру.

Поляк Михал Олексийчук в первом раунде нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

Спорт
