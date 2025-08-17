Чемпионат Англии.Удачный дебют Рейндерса и Шерки. Дубль Холанна

В матче первого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Вцлвурхэмптон" 4:0.

На 34-й минуте Тиджани Рейндерс протаранил оборону хозяев по центру и забросил мяч в штрафную. Рико Льюис прострелил. Эрлинг Холанн отправил мяч в сетку 0:1. Он забил во всех четырех матчах первого тура Премьер-лиги, в которых участвовал.

Через 3 минуты перехват мяча в центре поля и быстрая атака. Тиджани Рейндерс с линии штрафной отправил мяч в дальний нижний угол 0:2. Гол плюс пас в дебютном матче.

На 61-й минуте Рейндерс сделал передачу на линию штрафной. Холанн нанес удар сходу 0:3. На 81-й минуте Райан Шерки (10 июня перешел из "Лиона") нанес удар из полукруга перед штрафной 0:4.

Тиджани Рейндерс участвовал во всех голевых атаках.