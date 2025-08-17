x
17 августа 2025
|
последняя новость: 09:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 августа 2025
|
17 августа 2025
|
последняя новость: 09:29
17 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Англии.Удачный дебют Рейндерса и Шерки. Дубль Холанна

Футбол
время публикации: 17 августа 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 08:12
Чемпионат Англии.Удачный дебют Рейндерса и Шерки. Дубль Холанна
AP Photo/Dave Shopland

В матче первого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Вцлвурхэмптон" 4:0.

На 34-й минуте Тиджани Рейндерс протаранил оборону хозяев по центру и забросил мяч в штрафную. Рико Льюис прострелил. Эрлинг Холанн отправил мяч в сетку 0:1. Он забил во всех четырех матчах первого тура Премьер-лиги, в которых участвовал.

Через 3 минуты перехват мяча в центре поля и быстрая атака. Тиджани Рейндерс с линии штрафной отправил мяч в дальний нижний угол 0:2. Гол плюс пас в дебютном матче.

На 61-й минуте Рейндерс сделал передачу на линию штрафной. Холанн нанес удар сходу 0:3. На 81-й минуте Райан Шерки (10 июня перешел из "Лиона") нанес удар из полукруга перед штрафной 0:4.

Тиджани Рейндерс участвовал во всех голевых атаках.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 августа 2025

"Барселона" разгромила "Мальорку". Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 августа 2025

Чемпионат Англии. Крупные победы "Тоттенхэма" и "Сандерленда"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 августа 2025

Кубок Германии. Даниэль Перец остался в запасе. "Гамбург" едва не проиграл аутсайдеру
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 августа 2025

Голевая передача Цыганкова. Результаты матчей чемпионата Испании