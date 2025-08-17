x
Спорт

"Барселона" разгромила "Мальорку". Результаты матчей чемпионата Испании

время публикации: 17 августа 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 07:27
"Барселона" разгромила "Мальорку". Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Joan Mateu Parra

Состоялись матчи первого тура чемпионата Испании. "Барселона" в гостях разгромила "Мальорку" 2:0.

Мальорка - Барселона 0:3

На 7-й минуте Ямаль навесил. Рафинья оказался один и головой отправил мяч в сетку 0:1. На 23-й минуте Ямаль нанес удар. Мяч попал в защитника. Ферран Торрес пробил из полукруга перед штрафной 0:2.

Островитяне к перерыву остались вдевятером. На 33-й минуте был удален Ману Морланес.На 39-й - Ведат Мурики.

На 4-й минуте компенсированного времени Ламин Ямаль обыграл двух защитников и с линии штрафной отправил мяч под перекладину 0:3.

Алавес - Леванте (Валенсия) 2:1

Победный гол на второй минуте компенсированного времени забил Науэль Таналья.

Валенсия - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1

