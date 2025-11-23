x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 14:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 14:34
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бокс. Лев Джексон победил техническим нокаутом в Мексике

Бокс
время публикации: 23 ноября 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 14:14
Бокс. Лев Джексон победил техническим нокаутом в Мексике
AP Photo/Aaron Favila

В Хамае, Мексика, Лев Джексон победил техническим нокаутом мексиканца Хонатана Фернандо Эрнандеса Пелайо.

Лев Джексон - канадский еврейский боксер-легковес.

Его соперник отказался выйти на третий раунд.

Лев одержал четвертую победу в шести поединках на профессиональном ринге. Один его бой завершился вничью.

Это был его первый бой за пределами Канады.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

Бокс. Девин Хейни победил в Эр-Рияде и стал чемпионом в третьем ливизионе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

UFC в Катаре. Царукян "задушил" Хукера
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025

Чемпионат Европы по тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025

Бокс. В Нью-Йорке Давид Малюль победил Колина Хантингтона