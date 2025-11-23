Бокс. Лев Джексон победил техническим нокаутом в Мексике
время публикации: 23 ноября 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 14:14
В Хамае, Мексика, Лев Джексон победил техническим нокаутом мексиканца Хонатана Фернандо Эрнандеса Пелайо.
Лев Джексон - канадский еврейский боксер-легковес.
Его соперник отказался выйти на третий раунд.
Лев одержал четвертую победу в шести поединках на профессиональном ринге. Один его бой завершился вничью.
Это был его первый бой за пределами Канады.
