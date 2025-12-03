x
03 декабря 2025
|
последняя новость: 15:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2025
|
03 декабря 2025
|
последняя новость: 15:22
03 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бокс. Теренса Кроуфорда лишили звания абсолютного чемпиона мира

Бокс
Скандалы в спорте
время публикации: 03 декабря 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 14:51
Бокс. Теренса Кроуфорда лишили звания абсолютного чемпиона мира
AP Photo/Rebecca S. Gratz, File

Конференция Всемирного боксерского совета, которая проходит в Бангкоке, лишила Теренса Кроуфорда звания чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBC, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на The Ring.

Таким образом, американец лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Причина решения - не выплата спортсменом чемпионских взносов.

Титул чемпиона мира по версии WBC объявлен вакантным. За него сразятся британец Хамза Шираз и француз Кристиан Мбилли, а гватемалец Лестер Мартинес станет обязательным претендентом.

14 сентября Теренс Кроуфорд победил в Лас-Вегасе Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

Бокс. Лев Джексон победил техническим нокаутом в Мексике
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

Бокс. Девин Хейни победил в Эр-Рияде и стал чемпионом в третьем ливизионе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

UFC в Катаре. Царукян "задушил" Хукера
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 ноября 2025

Чемпионат Европы по тхэквондо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль