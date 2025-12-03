Бокс. Теренса Кроуфорда лишили звания абсолютного чемпиона мира

Конференция Всемирного боксерского совета, которая проходит в Бангкоке, лишила Теренса Кроуфорда звания чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBC, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на The Ring.

Таким образом, американец лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Причина решения - не выплата спортсменом чемпионских взносов.

Титул чемпиона мира по версии WBC объявлен вакантным. За него сразятся британец Хамза Шираз и француз Кристиан Мбилли, а гватемалец Лестер Мартинес станет обязательным претендентом.

14 сентября Теренс Кроуфорд победил в Лас-Вегасе Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира.