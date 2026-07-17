Футбол. Хайфский "Маккаби" договорился с американским нападающим
время публикации: 17 июля 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 09:26
Официальный сайт "Маккаби" (Хайфа) сообщил о завершении переговоров с Андрией Новаковичем.
Ожидается, что нападающий прилетит в Израиль на следующей неделе для прохождения медицинского обследования.
После медобследования с ним будет подписан контракт.
Американский нападающий с 2019 года играл в Италии.
Он выступал за юниорскую и юношескую сборные США.
В 2018 году Андрия Новакович провел 3 матча за сборную США.
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