Футбол. Хайфский "Маккаби" договорился с американским нападающим

Официальный сайт "Маккаби" (Хайфа) сообщил о завершении переговоров с Андрией Новаковичем.

Ожидается, что нападающий прилетит в Израиль на следующей неделе для прохождения медицинского обследования.

После медобследования с ним будет подписан контракт.

Американский нападающий с 2019 года играл в Италии.

Он выступал за юниорскую и юношескую сборные США.

В 2018 году Андрия Новакович провел 3 матча за сборную США.