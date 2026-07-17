Sotheby's. Проданы футбольные реликвии. Футболка Пеле и капитанская повязка Марадоны
время публикации: 17 июля 2026 г., 09:07 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 09:07
На аукционе Sotheby's проданы футбольные реликвии, связанные с историей чемпионатов мира.
Сайт аукциона сообщает, что футболка Пеле, в которой он играл в финале чемпионата мира 1958 года, продана за 4.88 миллиона долларов.
В финале бразильцы победили сборную Швеции 5:2. Пеле забил два гола.
Капитанская повязка Диего Марадоны, в которой он играл в матче чемпионата мира 1986 года против англичан, продана за 512 тысяч долларов.
В этом матче произошел один из самых скандальных эпизодов чемпионатов мира. Марадона забил гол рукой и гол был засчитан. Эпизод получил название "рука Бога".
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