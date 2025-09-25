Пляжный волейбол. Израильтяне пробились в основной этап турнира в Бразилии

Во второй раз в истории израильтяне завоевали право сыграть в основной сетке турнира серии "Элит" по пляжному волейболу.

Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев стали одними из победителей квалификации турнира в Рио-де-Жанейро.

В первом матче основной сетки они проиграли бразильцам Эвандро и Артуру Ланчи 19:21, 17:21.

Завтра израильтяне сыграют с норвежцами Хенриком Николаем Молом и Матиасом Бернтсеном.