Историческое достижение в пляжном волейболе. Израильтяне завоевали бронзовые медали в Индии
время публикации: 08 марта 2026 г., 17:50 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 17:58
Впервые израильский дуэт завоевал медали турнира серии Challenge (пляжный волейбол).
Турнир проходил в Бхубанесваре, Индия.
Израильтяне Кевин Кузмичев и Эйлон Элазар завоевали бронзовые медали, победив в матче за третье место датчан Якоба Бринка и Николаса Хуманна 21:19, 21:8.
Победителями турнира стали бельгийцы Киан Веркаутерен и Юппе ван Лангендок, победители молодежного чемпионата мира 2023 года.
В женском турнире победили американки Алексис Дюриш и Одри Кениг.
