08 марта 2026
Спорт

Историческое достижение в пляжном волейболе. Израильтяне завоевали бронзовые медали в Индии

Пляжный волейбол
Спорт/важное
время публикации: 08 марта 2026 г., 17:50 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 17:58
AP Photo/James Elsby

Впервые израильский дуэт завоевал медали турнира серии Challenge (пляжный волейбол).

Турнир проходил в Бхубанесваре, Индия.

Израильтяне Кевин Кузмичев и Эйлон Элазар завоевали бронзовые медали, победив в матче за третье место датчан Якоба Бринка и Николаса Хуманна 21:19, 21:8.

Победителями турнира стали бельгийцы Киан Веркаутерен и Юппе ван Лангендок, победители молодежного чемпионата мира 2023 года.

В женском турнире победили американки Алексис Дюриш и Одри Кениг.

Спорт
