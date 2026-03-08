Историческое достижение в пляжном волейболе. Израильтяне завоевали бронзовые медали в Индии

Впервые израильский дуэт завоевал медали турнира серии Challenge (пляжный волейбол).

Турнир проходил в Бхубанесваре, Индия.

Израильтяне Кевин Кузмичев и Эйлон Элазар завоевали бронзовые медали, победив в матче за третье место датчан Якоба Бринка и Николаса Хуманна 21:19, 21:8.

Победителями турнира стали бельгийцы Киан Веркаутерен и Юппе ван Лангендок, победители молодежного чемпионата мира 2023 года.

В женском турнире победили американки Алексис Дюриш и Одри Кениг.