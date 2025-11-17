НБА. "Портленд" проиграл, хотя Дени Авдия набрал 29 очков

Израильский форвард Дени Авдия провел один из своих лучших матчей в НБА, однако его команда "Портленд Трэйл Блэйзерс" уступила "Даллас Маверикс" со счетом 138:133.

Авдия набрал 29 очков, став одним из лучших игроков встречи, но этого не хватило, чтобы переломить ход матча.

Израильтянин уверенно атаковал с игры, реализовывал броски с дистанции и неоднократно брал инициативу на себя в решающие минуты. Тем не менее "Даллас" сумел сохранить преимущество в концовке и вырвал победу.