17 ноября 2025
17 ноября 2025
Спорт

НБА. "Портленд" проиграл, хотя Дени Авдия набрал 29 очков

время публикации: 17 ноября 2025 г., 06:56 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 07:02
НБА. "Портленд" проиграл, хотя Дени Авдия набрал 29 очков
AP Photo/Julio Cortez

Израильский форвард Дени Авдия провел один из своих лучших матчей в НБА, однако его команда "Портленд Трэйл Блэйзерс" уступила "Даллас Маверикс" со счетом 138:133.

Авдия набрал 29 очков, став одним из лучших игроков встречи, но этого не хватило, чтобы переломить ход матча.

Израильтянин уверенно атаковал с игры, реализовывал броски с дистанции и неоднократно брал инициативу на себя в решающие минуты. Тем не менее "Даллас" сумел сохранить преимущество в концовке и вырвал победу.

