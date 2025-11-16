x
Спорт
Спорт

Израильтяне разгромили сборную Молдовы. Норвежцы едут на чемпионат мира

Футбол
время публикации: 16 ноября 2025 г., 23:42 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 23:42
Израильтяне разгромили сборную Молдовы. Норвежцы едут на чемпионат мира
AP Photo/Luca Bruno

Сборная Норвегии вышла в финальную часть чемпионата мира. В стыковых матчах сыграют итальянцы.

Итоговое положение. Норвегия 24 очка, Италия 18, Израиль 12, Эстония 4, Молдова 1.

Израиль - Молдова 4:1

Два гола забил Рой Ревиво. П разу отличились Дор Турджеман и Элиэль Перец.

У гостей гол забил форвард тель-авивского "Маккаби" Ион Николаеску.

Италия - Норвегия 1:4

В теории у итальянцев был шанс занять первое место. Но на практике в победу 9:0 никто не верил.

На 63-й минуте итальянцы вели в счете 1:0.

Спорт
