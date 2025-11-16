Израильтяне разгромили сборную Молдовы. Норвежцы едут на чемпионат мира
время публикации: 16 ноября 2025 г., 23:42 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 23:42
Сборная Норвегии вышла в финальную часть чемпионата мира. В стыковых матчах сыграют итальянцы.
Итоговое положение. Норвегия 24 очка, Италия 18, Израиль 12, Эстония 4, Молдова 1.
Израиль - Молдова 4:1
Два гола забил Рой Ревиво. П разу отличились Дор Турджеман и Элиэль Перец.
У гостей гол забил форвард тель-авивского "Маккаби" Ион Николаеску.
Италия - Норвегия 1:4
В теории у итальянцев был шанс занять первое место. Но на практике в победу 9:0 никто не верил.
На 63-й минуте итальянцы вели в счете 1:0.
