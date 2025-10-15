НХЛ. Две голевые передачи Зеэва Буюма. Достижения Стаала и Кросби

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вегас" одержал волевую победу над "Калгари" 4:2.

Калгари Флэймз - Вегас Голден Найтс 2:4

После первого периода "Калгари" вел в счете 2:0.

Две шайбы забросил Джек Эйхель (Вегас).

Даллас Старз - Миннесота Уайлд 5:2

"Даллас" выиграл домашний матч открытия в шестом сезоне подряд - повторение клубного рекорда.

Израильско-американский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм (его родители израильтяне, эмигрировавшие в США. Он родился в США и выступает за сборную США) сделал две результативные передачи. В 4 играх сезона он набрал 5 (1 + 4) очков.

Голкипер "Далласа" Джек Эттингер сделал 39 сэйвов и одержал 8 победу в 11 играх против "Миннесоты".

Сан-Хосе Шаркс - Каролина Хурикейнз 1:5

Голкипер "Каролины" Брендон Бусси совершил 16 сэйвов в дебютном матче в НХЛ.

Нападающий Джордан Стаал провел 900-й матч за "Каролину" - четвертый результат в истории клуба.

Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинз 4:3

"Пингвины" вели в счете 2:0.

После двух периодов ничья 3:3.

Победный гол на 59-й минуте забил Крис Крейдер.

Сидни Кросби сделал 1065 голевых передач - девятое место в истории лиги.