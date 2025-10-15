НХЛ. Две голевые передачи Зеэва Буюма. Достижения Стаала и Кросби
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вегас" одержал волевую победу над "Калгари" 4:2.
Калгари Флэймз - Вегас Голден Найтс 2:4
После первого периода "Калгари" вел в счете 2:0.
Две шайбы забросил Джек Эйхель (Вегас).
Даллас Старз - Миннесота Уайлд 5:2
"Даллас" выиграл домашний матч открытия в шестом сезоне подряд - повторение клубного рекорда.
Израильско-американский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм (его родители израильтяне, эмигрировавшие в США. Он родился в США и выступает за сборную США) сделал две результативные передачи. В 4 играх сезона он набрал 5 (1 + 4) очков.
Голкипер "Далласа" Джек Эттингер сделал 39 сэйвов и одержал 8 победу в 11 играх против "Миннесоты".
Сан-Хосе Шаркс - Каролина Хурикейнз 1:5
Голкипер "Каролины" Брендон Бусси совершил 16 сэйвов в дебютном матче в НХЛ.
Нападающий Джордан Стаал провел 900-й матч за "Каролину" - четвертый результат в истории клуба.
Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинз 4:3
"Пингвины" вели в счете 2:0.
После двух периодов ничья 3:3.
Победный гол на 59-й минуте забил Крис Крейдер.
Сидни Кросби сделал 1065 голевых передач - девятое место в истории лиги.