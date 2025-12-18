x
Спорт

Победы "Чикаго" и "Мемфиса". Результаты матчей НБА

время публикации: 18 декабря 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 09:17
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Чикаго" разгромил "Кливленд" 127:111.

Чикаго Булз - Кливленд Кавальерз 127:111

Джош Гидди (Чикаго) сделал шестой "трипл-дабл" в сезоне (23 + 11 подборов + 11 передач).

Донован Митчелл (Кливленд) набрал 32 очка.

Миннесотв Тимбервулвз - Мемфис Гризлиз 110:116

"Дабл-даблы" совершили игроки "Мемфиса" Джарен Джексон-младшмй (28 + 12 подборов) и Джок Лэндейл (20 + 10 подборов).

"Дабл-даблы" совершили баскетболисты "волков" Донте ДеВиченцо (19 + 11 подборов) и Руди Гобер (16 + 16 подборов).

