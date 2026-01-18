Умер легендарный нападающий "Апоэля" (Беэр-Шева)
время публикации: 18 января 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 15:31
18 января на 79-м году жизни умер легендарный нападающий беэр-шевского "Апоэля" Авраам Нума, сообщает Sport5.
Он дважды становился чемпионом Израиля в составе беэр-шевской команды.
Будущий футболист родился в Ираке и переехал в Израиль в возрасте 4 лет.
Авраам Нума несколько раз становился лучшим бомардиром чемпионата Израиля, и был признан лучшим игроком самого длинного сезона в истории израильского футбола 1966-68 годов.
Он считается одним из символов "Апоэля" (Беэр-Шева).
Авраам Нума завершил карьеру в беэр-шевском "Бейтаре".
Он был игроком молодежной сборной Израиля.
