Спорт
Спорт

Умер легендарный нападающий "Апоэля" (Беэр-Шева)

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 18 января 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 15:31

AP Photo/Alberto Saiz

18 января на 79-м году жизни умер легендарный нападающий беэр-шевского "Апоэля" Авраам Нума, сообщает Sport5.

Он дважды становился чемпионом Израиля в составе беэр-шевской команды.

Будущий футболист родился в Ираке и переехал в Израиль в возрасте 4 лет.

Авраам Нума несколько раз становился лучшим бомардиром чемпионата Израиля, и был признан лучшим игроком самого длинного сезона в истории израильского футбола 1966-68 годов.

Он считается одним из символов "Апоэля" (Беэр-Шева).

Авраам Нума завершил карьеру в беэр-шевском "Бейтаре".

Он был игроком молодежной сборной Израиля.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
