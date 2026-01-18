Клей Томпсон набрал 17000 очков. Поражение чемпиона. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Детройт" разгромил "Индиану" 121:78.
Даллас Мэверикс - Юта Джаз 138:120
Первую четверть хозяева выиграли 42:29.
Клей Томпсон в первой половине матча набрал 23 очка, в том числе 17000 очков в карьере.
Шесть игроков "Далласа" набрали в этой игре не менее 10 очков.
Атланта Хоукс - Бостон Селтикс 106:132
Вторую четверть гости выиграли 52:28. Первую половину матча - 82:51.
Джайлен Браун (Бостон) набрал 41 очко.
Детройт Пистонз - Индиана Пэйсерз 121:78
"+43" - это девятое место в списке самых крупных побед "Детройта".
Нью-Йорк Никс - Финикс Санз 99:106
Девин Букер, пропустивший прошлую игру "Санз" из-за травмы, набрал 27 очков.
Майами Хит - Оклахома-Сити Тендер 122:120
Эндрю Уиггинс забросил победный трехочковый за 31 секунду до конца матча.
Бам Адебайо (Майами) набрал 30 очков, установив личный рекорд - 6 точных трехочковых в одном матче.