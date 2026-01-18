Клей Томпсон набрал 17000 очков. Поражение чемпиона. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Детройт" разгромил "Индиану" 121:78.

Даллас Мэверикс - Юта Джаз 138:120

Первую четверть хозяева выиграли 42:29.

Клей Томпсон в первой половине матча набрал 23 очка, в том числе 17000 очков в карьере.

Шесть игроков "Далласа" набрали в этой игре не менее 10 очков.

Атланта Хоукс - Бостон Селтикс 106:132

Вторую четверть гости выиграли 52:28. Первую половину матча - 82:51.

Джайлен Браун (Бостон) набрал 41 очко.

Детройт Пистонз - Индиана Пэйсерз 121:78

"+43" - это девятое место в списке самых крупных побед "Детройта".

Нью-Йорк Никс - Финикс Санз 99:106

Девин Букер, пропустивший прошлую игру "Санз" из-за травмы, набрал 27 очков.

Майами Хит - Оклахома-Сити Тендер 122:120

Эндрю Уиггинс забросил победный трехочковый за 31 секунду до конца матча.

Бам Адебайо (Майами) набрал 30 очков, установив личный рекорд - 6 точных трехочковых в одном матче.