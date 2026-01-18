x
18 января 2026
18 января 2026
18 января 2026
последняя новость: 11:32
18 января 2026
Спорт

Футбол. Сюрприз чемпионата Англии. "Арсенал" не смог обыграть "Ноттингем Фореcт"

Футбол
время публикации: 18 января 2026 г., 10:13 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 10:19
Футбол. Сюрприз чемпионата Англии. "Арсенал" не смог обыграть "Ноттингем Фореcт"
AP Photo/Dave Shopland

В матче двадцать второго тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграл вничью с "Ноттингем Форест" 0:0.

"Канониры" второй матч подряд сыграли вничью. Команда лидирует. Отрыв от "Манчестер Сити" и "Астон Виллы" 7 очков.

Лондонцы владели большим преимуществом. Но забить не смогли.

Команды Шона Дейча могут испортить настроение любому сопернику. "Лесники" - не исключение.

Голкипер хозяев Мец Селс совершил три сэйва.

"Ноттингем Форест" ни одного точного удара не нанес.

