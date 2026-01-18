Футбол. Сюрприз чемпионата Англии. "Арсенал" не смог обыграть "Ноттингем Фореcт"
время публикации: 18 января 2026 г., 10:13 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 10:19
В матче двадцать второго тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграл вничью с "Ноттингем Форест" 0:0.
"Канониры" второй матч подряд сыграли вничью. Команда лидирует. Отрыв от "Манчестер Сити" и "Астон Виллы" 7 очков.
Лондонцы владели большим преимуществом. Но забить не смогли.
Команды Шона Дейча могут испортить настроение любому сопернику. "Лесники" - не исключение.
Голкипер хозяев Мец Селс совершил три сэйва.
"Ноттингем Форест" ни одного точного удара не нанес.
