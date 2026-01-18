x
18 января 2026
|
последняя новость: 10:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 10:00
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис, Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Теннис
время публикации: 18 января 2026 г., 09:46 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 09:55
Теннис, Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Aaron Favila

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии россиянка Екатерина Александрова проиграла турчанке Зейнеп Сенмез 5:7, 6:4, 4:6.

Александрова - 11-й номер посева. Сенмез 112-я ракетка мира.

Украинка Элина Свитлина победила Кристину Букшу (Испания) 6:4, 6:1.

Украинка Марта Костюк проиграла француженке Эльзе Жакмо 7:6, 6:7, 6:7. Итальянка Жасмин Паолини разгромила белоруску Александру Соснович 6:1, 6:2.

Юлия Путинцева (Казахстан) одержала волевую победу над бразильянкой майей Беатрис Хадад 3:6, 7:5, 6:3. Украинка Даяна Ястремська проиграла румынке Елене Габриэле Русе 4:6, 5:7.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2026

Теннис на колясках. Израильтянин и голландец стали победителями турнира в Аделаиде
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

Теннис. Израильтянин и австриец стали победителями турнира в Таиланде
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 декабря 2025

Теннис. Предновогодние рейтинги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 декабря 2025

Определены чемпионы Израиля по теннису