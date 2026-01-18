Теннис, Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии россиянка Екатерина Александрова проиграла турчанке Зейнеп Сенмез 5:7, 6:4, 4:6.
Александрова - 11-й номер посева. Сенмез 112-я ракетка мира.
Украинка Элина Свитлина победила Кристину Букшу (Испания) 6:4, 6:1.
Украинка Марта Костюк проиграла француженке Эльзе Жакмо 7:6, 6:7, 6:7. Итальянка Жасмин Паолини разгромила белоруску Александру Соснович 6:1, 6:2.
Юлия Путинцева (Казахстан) одержала волевую победу над бразильянкой майей Беатрис Хадад 3:6, 7:5, 6:3. Украинка Даяна Ястремська проиграла румынке Елене Габриэле Русе 4:6, 5:7.
