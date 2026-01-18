Кубок африканских наций по футболу. Нигерийцы победили египтян в серии пенальти
Бронзовые медали Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Марокко, завоевала сборная Нигерии.
В серии послематчевых пенальти нигерийцы победили сборную Египта 4:2.
Основное время матча завершилось вничью 0:0.
У нигерийцев пенальти не реализовал Фисайо Деле-Баширу (Лацио).
У египтян не забили главные звезды Мохамед Салах и Омар Мармуш.
