"Портленд" разгромил "Лейкерс". Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Портленд" разгромил "Лейкерс" 132:116.
Сан-Антонио Сперз -Миннесота Тимбервулвз 126:123
"Валидольная победа" в поединке третьей и четвертой команд Западной конференции.
"Сан-Антонио" вел с отрывом "+24", но упустил преимущество 110:110. Тем не менее, сумел выиграть.
Лидер "шпор" Виктор Вембаньяма набрал 39 очков и сделал 9 подборов, в том числе очень важный для победы подбор в атаке на последних секундах матча.
Денвер Наггетс - Вашингтон Уизардс 121:115
В последней четверти была ничья 110:110.
Джамал Мюррей (Денвер) набрал 42 очка.
Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс 136:116
Восемь игроков хозяев набрали не менее 10 очков. 10 игроков "Голден Стэйт" забросили хотя бы один трехочковый.
Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс 132:116
"Портленд" третий матч проводил без травмированного Дени Авдии.