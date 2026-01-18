"Портленд" разгромил "Лейкерс". Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Портленд" разгромил "Лейкерс" 132:116.

Сан-Антонио Сперз -Миннесота Тимбервулвз 126:123

"Валидольная победа" в поединке третьей и четвертой команд Западной конференции.

"Сан-Антонио" вел с отрывом "+24", но упустил преимущество 110:110. Тем не менее, сумел выиграть.

Лидер "шпор" Виктор Вембаньяма набрал 39 очков и сделал 9 подборов, в том числе очень важный для победы подбор в атаке на последних секундах матча.

Денвер Наггетс - Вашингтон Уизардс 121:115

В последней четверти была ничья 110:110.

Джамал Мюррей (Денвер) набрал 42 очка.

Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс 136:116

Восемь игроков хозяев набрали не менее 10 очков. 10 игроков "Голден Стэйт" забросили хотя бы один трехочковый.

Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс 132:116

"Портленд" третий матч проводил без травмированного Дени Авдии.