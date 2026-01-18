x
18 января 2026
|
последняя новость: 14:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 14:31
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Портленд" разгромил "Лейкерс". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 18 января 2026 г., 13:07 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 13:07
"Портленд" разгромил "Лейкерс". Результаты матчей НБА
AP Photo/Amanda Loman

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Портленд" разгромил "Лейкерс" 132:116.

Сан-Антонио Сперз -Миннесота Тимбервулвз 126:123

"Валидольная победа" в поединке третьей и четвертой команд Западной конференции.

"Сан-Антонио" вел с отрывом "+24", но упустил преимущество 110:110. Тем не менее, сумел выиграть.

Лидер "шпор" Виктор Вембаньяма набрал 39 очков и сделал 9 подборов, в том числе очень важный для победы подбор в атаке на последних секундах матча.

Денвер Наггетс - Вашингтон Уизардс 121:115

В последней четверти была ничья 110:110.

Джамал Мюррей (Денвер) набрал 42 очка.

Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс 136:116

Восемь игроков хозяев набрали не менее 10 очков. 10 игроков "Голден Стэйт" забросили хотя бы один трехочковый.

Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс 132:116

"Портленд" третий матч проводил без травмированного Дени Авдии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2026

Клей Томпсон набрал 17000 очков. Поражение чемпиона. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

Возвращение Сабониса. Победа "Сакраменто". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

НБА. Денни Вульф набрал 13 очков. "Бруклин" победил "Чикаго"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

"Реал" разгромил "Барселону". Результаты матчей Евролиги