КАФ признала победителем Кубка Африки сборную Марокко. Сенегал подает апелляцию
время публикации: 18 марта 2026 г., 08:31 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 08:31
В африканском футболе разгорается крупный скандал.
Конфедерация футбола Африки удовлетворила апелляцию сборной Марокко и признала ее победителем Кубка Африканских наций 2025 года.
Сборной Сенегала зачли техническое поражение за уход с поля в компенсированное время финального матча.
Сенегальцы ушли с поля в знак протеста против спорного решения судьи. Матч возобновился через 15 минут.
После поражения в финале марокканцы подали апелляцию.
В заявлении КАФ говорится, что игроки сборной Сенегала покинули поле до финального свистка без разрешения судей, за что им зачтено техническое поражение 0:3.
Представители Сенегала заявили, что подадут апелляцию в Спортивный арбитраж "Кубок африканских наций выигрывают на поле, а не по переписке".
