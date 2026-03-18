18 марта 2026
последняя новость: 09:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
18 марта 2026
18 марта 2026
последняя новость: 09:00
18 марта 2026
Спорт

КАФ признала победителем Кубка Африки сборную Марокко. Сенегал подает апелляцию

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 18 марта 2026 г., 08:31 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 08:31
КАФ признала победителем Кубка Африки сборную Марокко. Сенегал подает апелляцию
AP Photo/Misper Apawu

В африканском футболе разгорается крупный скандал.

Конфедерация футбола Африки удовлетворила апелляцию сборной Марокко и признала ее победителем Кубка Африканских наций 2025 года.

Сборной Сенегала зачли техническое поражение за уход с поля в компенсированное время финального матча.

Сенегальцы ушли с поля в знак протеста против спорного решения судьи. Матч возобновился через 15 минут.

После поражения в финале марокканцы подали апелляцию.

В заявлении КАФ говорится, что игроки сборной Сенегала покинули поле до финального свистка без разрешения судей, за что им зачтено техническое поражение 0:3.

Представители Сенегала заявили, что подадут апелляцию в Спортивный арбитраж "Кубок африканских наций выигрывают на поле, а не по переписке".

