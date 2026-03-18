Лига чемпионов. Конец норвежской сказки. "Манчестер Сити" и "Челси" вылетели

В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли "Спортинг" (Лиссабон), "Арсенал", ПСЖ и "Реал" (Мадрид).

Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Будн Глимт (Норвегия) 5:0 (дополнительное время) (основное время 3:0) (первый матч 0:3)

После первого матча казалось, что норвежцы создадут очередную сенсацию. Но "Спортинг" отыгрался в основное время, а в доволнительное - забил еще дважды.

Арсенал (Лондон, Англия) - Байер (Леверкузен, Германия) 2:0 (первый матч 1:1)

Челси (Лондон, Англия) - ПСЖ (Франция) 0:3 (2:5)

Манчестер Сити (Англия) - Реал (Мадрид, Испания) 1:2 (0:3)