В матче лидеров победил "Олимпиакос". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 18 марта 2026 г., 07:09 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 07:09
Состоялись перенесенные матчи регулярного чемпионата Евролиги.
На данный момент, из перенесенных матчей не сыграно только тель-авивское дерби (30 тур).
Лидирует "Фенербахче" (22 победы в 31 матче). Олимпиакос" на втором месте (21 победа в 32 матчах).
"Апоэль" одержал третью победу подряд занимает пятое место (19 побед и игра в запасе).
"Маккаби" занимает 13-е место (14 побед и игра в запасе).
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 104:87
Вторую половину матча греки выиграли 56:41.
Партизан (Белград, Сербия) - Дубай (ОАЭ) 88:74
