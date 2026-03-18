18 марта 2026
18 марта 2026
18 марта 2026
последняя новость: 07:23
18 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

В матче лидеров победил "Олимпиакос". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 18 марта 2026 г., 07:09 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 07:09
В матче лидеров победил "Олимпиакос". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Kareem Elgazzar

Состоялись перенесенные матчи регулярного чемпионата Евролиги.

На данный момент, из перенесенных матчей не сыграно только тель-авивское дерби (30 тур).

Лидирует "Фенербахче" (22 победы в 31 матче). Олимпиакос" на втором месте (21 победа в 32 матчах).

"Апоэль" одержал третью победу подряд занимает пятое место (19 побед и игра в запасе).

"Маккаби" занимает 13-е место (14 побед и игра в запасе).

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 104:87

Вторую половину матча греки выиграли 56:41.

Партизан (Белград, Сербия) - Дубай (ОАЭ) 88:74

Спорт
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 марта 2026

Евролига. "Апоэль" победил "Париж"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 марта 2026

Победный бросок Дончича. Достижение Уэстбрука. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2026

Эдвардс набрал 42 очка. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2026

Евролига. "Црвена Звезда" победила "Фенербахче"