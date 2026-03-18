Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл во Франции

В матче шестого тура второго этапа Лиги чемпионов ФИБА "Ле Ман" победил "Апоэль" (Холон) 102:92.

"Апоэль" проиграл во всех шести матчах Winner Stage и вылетел.

За выход в четвертьфинал ведут борьбу "Ле Ман". "Галатасарай" и "Летувос Ритас".

Французы быстро разделались с аутсайдером. После 10 минут 31:18, 20 - 62:43, 30 - 87:68.

По 17 очков набрали Бастьен Грассхофф (Ле Ман), Дарин Грин и Адама Саного (+ 6 подборов + 4 передачи) (оба - Апоэль).