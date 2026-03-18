Необычный блок-шот. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА.
Шарлотт Хорнетс - Майами Хит 136:106
Вторую половину матча хозяева выиграли 77:49 и одержали девятую победу в последних 12 играх.
Лидер "шершней" Ламелло Болл набрал 30 очков и сделал 13 передач.
Орландо Мэджик - Оклахома Сити Тендер 108:113
"Громовые" одержали десятую победу подряд. Шай Гилджес Александр набрал 40 очков.
Алекс Карузо (Оклахома-Сити) заблокировал бросок обувью, которую держал в руке. Блок-шот вышел удачным, но судьи новшества не оценили.
Вашингтон Уизардз - Детройт Пистонс 117:130
Лидер "Детройта" Кейд Каннингем покинул площадку в первой четверти из-за травмы. В его отсутствие Джален Дюрен сделал "дабл-дабл" (36 + 12 подборов).
Нью-Йорк Никс - Индиана Пейсерз 136:110
Джош Харт (Никс) провел самую результативную игру в сезоне - 33 очка.