Необычный блок-шот. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Нью-Йорк" разгромил "Индиану" 136:110.

Шарлотт Хорнетс - Майами Хит 136:106

Вторую половину матча хозяева выиграли 77:49 и одержали девятую победу в последних 12 играх.

Лидер "шершней" Ламелло Болл набрал 30 очков и сделал 13 передач.

Орландо Мэджик - Оклахома Сити Тендер 108:113

"Громовые" одержали десятую победу подряд. Шай Гилджес Александр набрал 40 очков.

Алекс Карузо (Оклахома-Сити) заблокировал бросок обувью, которую держал в руке. Блок-шот вышел удачным, но судьи новшества не оценили.

Вашингтон Уизардз - Детройт Пистонс 117:130

Лидер "Детройта" Кейд Каннингем покинул площадку в первой четверти из-за травмы. В его отсутствие Джален Дюрен сделал "дабл-дабл" (36 + 12 подборов).

Нью-Йорк Никс - Индиана Пейсерз 136:110

Джош Харт (Никс) провел самую результативную игру в сезоне - 33 очка.