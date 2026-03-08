Умер знаменитый хоккеист, обладатель Кубка Стэнли
7 марта на 64-м году жизни от рака умер известный канадский хоккеист Трой Мюррей, сообщает официальный сайт НХЛ.
Центрфорвард провел в НХЛ более 1000 матчей (в регулярном чемпионате 914).
Он выступал за "Чикаго Блэк Хоукс". "Виннипег Джетс", "Оттава Сенаторз", Питтсбург Пингвинз", "Корорадо Эвеланш".
Трой Мюррей - обладатель Кубка Стэнли 1996 года в составе "Колорадо".
В срсиаве сборной Канады он победитель юниорского чемпионата мира 1982 года.
