Умер знаменитый хоккеист, обладатель Кубка Стэнли

7 марта на 64-м году жизни от рака умер известный канадский хоккеист Трой Мюррей, сообщает официальный сайт НХЛ.

Центрфорвард провел в НХЛ более 1000 матчей (в регулярном чемпионате 914).

Он выступал за "Чикаго Блэк Хоукс". "Виннипег Джетс", "Оттава Сенаторз", Питтсбург Пингвинз", "Корорадо Эвеланш".

Трой Мюррей - обладатель Кубка Стэнли 1996 года в составе "Колорадо".

В срсиаве сборной Канады он победитель юниорского чемпионата мира 1982 года.