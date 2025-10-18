Чемпионат Германии. Умение реализовывать стандарты. "Боруссия" проиграла в Берлине

В стартовом матче седьмого тура чемпионата Германии столичный "Унион" победил "Боруссию" (Менхенгладбах) 3:1.

Все голы хозяева забили со стандартов.

"Боруссия" не может победить в 14-м матче Бундеслиги подряд. На данный момент - последнее место (3 очка).

В первые полчаса матча два гола забил нидерландский защитник Данило Духи. На 3-й минуте он отличился после подачи углового 1:0, на 26-й - после розыгрыша штрафного. Мяч после удара Анса попал в штангу. Духи добил мяч в сетку 2:0.

На 33-й минуте бывший форвард берлинской "Герты" Харис Табакович (арендован у "Хоффенхайма) нанес обводящий удар 2:1.

На 81-й минуте отличился Рани Хедира, младший брат Сами Хедиры.