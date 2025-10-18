Португальский мотогонщик погиб во время ралли в Марокко

17 октября во время последнего этапа ралли Марруэкос погиб португальский мотогонщик Жорже Брандау, сообщаетMundo Deportivo. .

На 214-м км последнего этапа (всего 216 км) португалец заехал в дюны и упал.

Гонщик команды Old Friends Rally был доставлен на вертолете в больницу в Эрфуде.

Врачам не удалось спасти его жизнь.