Португальский мотогонщик погиб во время ралли в Марокко
время публикации: 18 октября 2025 г., 15:21 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 15:21
17 октября во время последнего этапа ралли Марруэкос погиб португальский мотогонщик Жорже Брандау, сообщаетMundo Deportivo. .
На 214-м км последнего этапа (всего 216 км) португалец заехал в дюны и упал.
Гонщик команды Old Friends Rally был доставлен на вертолете в больницу в Эрфуде.
Врачам не удалось спасти его жизнь.
