x
18 октября 2025
|
последняя новость: 16:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 октября 2025
|
18 октября 2025
|
последняя новость: 16:19
18 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Португальский мотогонщик погиб во время ралли в Марокко

Несчастные случаи
Автомобильные гонки
время публикации: 18 октября 2025 г., 15:21 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 15:21
Португальский мотогонщик погиб во время ралли в Марокко
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

17 октября во время последнего этапа ралли Марруэкос погиб португальский мотогонщик Жорже Брандау, сообщаетMundo Deportivo. .

На 214-м км последнего этапа (всего 216 км) португалец заехал в дюны и упал.

Гонщик команды Old Friends Rally был доставлен на вертолете в больницу в Эрфуде.

Врачам не удалось спасти его жизнь.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2025

В 35 лет умер бывший баскетболист сборной Украины
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Умер советский и российский гандболист, чемпион мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2025

В ДТП погиб российский мотогонщик, многократный чемпион мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

Индонезийский гимнаст умер после падения на тренировке в Пензе