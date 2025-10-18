x
Спорт
Спорт

Чемпионат Франции. ПСЖ спасся, проигрывая 1:3. И пока лидирует

Футбол
время публикации: 18 октября 2025 г., 09:30 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 09:30
AP Photo/Jean-Francois Badias

В стартовом матче восьмого тура чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью 3:3 со "Страсбуром".

ПСЖ занимает первое место на данный момент, "Страсбур" - второе. Эльзасцы в восьми матчах одержали 5 побед.

Тренер дал отдохнуть некоторым лидерам парижан. Некоторые травмированы. Игра экспериментальным составом сказалась на результате.

Хвича Кварацхелия вышел на замену на 61-й минуте.

У парижан было большое преимущество (72% владения мячом, 21:12 по ударам, 9:7 по точным ударам, 4:1 по угловым). Тем не менее, "Страсбур" был очень близок к первой гостевой победой над ПСЖ в матчах чемпионата Франции (35 игр).

На 6-й минуте Барколя прорвался к углу вратарской и открыл счет 1:0.

На 11-й минуте гости чудом не отыгрались. Морейра нанес удар пяткой. Шевалье парировал. Энсисо добивал мяч в сетку. Вратарь ухитрился отразить мяч.

На 23-й минуте Барколя совершил сольный проход, который завершил обводящим ударом. Пендерс мяч парировал. "Страсбур" сравнял счет на 26-й минуте. Гела Дуэ (старший брат Дезире Дуэ, играющего за ПСЖ) навесил. Хоакин Паничелли выпрыгнул выше Забарного и головой отправил мяч в "девятку" 1:1.

На 41-й минуте Диего Морейра ударом слету отправил мяч в дальний нижний угол 1:2.

На 49-й минуте Морейра навесил. Паничелли пробил мимо вратаря 1:3.

Гонсалу Рамуш на 58-й минуте реализовал пенальти 2:3. На 72-й минуте парижане едва не отыгрались. Мяч после удар Ли Кан Ина попал в штангу.

На 79-й минуте 19-летний Сенни Маюлу прорвался к воротам. Голкипер парировал мяч после его первого удара. После второго - не сумел 3:3.

