Дзюдо. Турнир Гран-При. Израильтянки завоевали две бронзовые медали

В Гвадалахаре проходит турнир Гран-при по дзюдо, в котором выступают 231 спортсмен из 33 стран.

После первого дня соревнований лидирует сборная Азербайджана, завоевавшая две золотые медали.

Израильтяне на седьмом месте - две бронзовые медали.

Третьи места заняли Тамар Малька (весовая категория до 48 кг) и Гефен Примо (до 52 кг).

Хили Закройски (до 57 кг) заняла седьмое место.