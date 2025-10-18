Дзюдо. Турнир Гран-При. Израильтянки завоевали две бронзовые медали
время публикации: 18 октября 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 08:38
В Гвадалахаре проходит турнир Гран-при по дзюдо, в котором выступают 231 спортсмен из 33 стран.
После первого дня соревнований лидирует сборная Азербайджана, завоевавшая две золотые медали.
Израильтяне на седьмом месте - две бронзовые медали.
Третьи места заняли Тамар Малька (весовая категория до 48 кг) и Гефен Примо (до 52 кг).
Хили Закройски (до 57 кг) заняла седьмое место.
