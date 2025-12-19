Матч за третье место Кубка Арабских наций отменен из-за сильного дождя

Матч за третье мест Кубка арабских наций по футболу был прерван из-за ливня. сообщает официальный сайт ФИФА.

Игра проходила в Эр-Райане, Катар.

В первом тайме сборные Саудовской Аравии и ОАЭ голов не забили.

После перерыва арбитр принял решение прервать игру из-за ливня с грозой.

Позже было принято решение матч не возобновлять.

Специальный комитет ФИФА решит кому будут присуждены бронзовые медали, говорится в заявлении организации.

Победителем турнира стала сборная Марокко, победившая в дополнительное время иорданцев 3:2.