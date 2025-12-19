Футбол. "Страсбур" выиграл групповой этап Лиги конференций
Завершился групповой этап Лиги конференций. "Страсбур" победил "Брейдаблик" 3:1.
Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) - Хамрун Спартанс (Мальта) 3:1
Ирландцы одержали первую победу в турнире. Обе команды вылетели.
Сигма (Оломоуц, Чехия) - Лех (Познань, Польша) 1:2
Обе команды вышли в 1/16 финала.
Слован (Братислава, Словакия) - Хаккен (Швеция) 1:0
Победный гол на 85-й минуте забил Сезар Блэкман.
Обе команды вылетели.
Спарта (Прага, Чехия) - Абердин (Эдинбург, Шотландия) 3:0
"Спарта" заняла четвертое место и вышла в 1/8 финала.
Шотландцы заняли предпоследнее место.
Страсбур (Франция) - Брейдаблик (Исландия) 3:1
Одержав пять побед в шести матчах, "Страсбур" занял первое место.
Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) - Рапид (Вена, Австрия) 1:1
Австрийцы набрали 1 очко и заняли последнее место.
Боснийцы вышли в 1/16 финала.