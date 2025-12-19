x
19 декабря 2025
19 декабря 2025
19 декабря 2025
19 декабря 2025
Спорт

Футбол. "Страсбур" выиграл групповой этап Лиги конференций

Футбол
время публикации: 19 декабря 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 12:29
Футбол. "Страсбур" выиграл групповой этап Лиги конференций
AP Photo/Antonin Utz

Завершился групповой этап Лиги конференций. "Страсбур" победил "Брейдаблик" 3:1.

Шемрок Роверс (Дублин, Ирландия) - Хамрун Спартанс (Мальта) 3:1

Ирландцы одержали первую победу в турнире. Обе команды вылетели.

Сигма (Оломоуц, Чехия) - Лех (Познань, Польша) 1:2

Обе команды вышли в 1/16 финала.

Слован (Братислава, Словакия) - Хаккен (Швеция) 1:0

Победный гол на 85-й минуте забил Сезар Блэкман.

Обе команды вылетели.

Спарта (Прага, Чехия) - Абердин (Эдинбург, Шотландия) 3:0

"Спарта" заняла четвертое место и вышла в 1/8 финала.

Шотландцы заняли предпоследнее место.

Страсбур (Франция) - Брейдаблик (Исландия) 3:1

Одержав пять побед в шести матчах, "Страсбур" занял первое место.

Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) - Рапид (Вена, Австрия) 1:1

Австрийцы набрали 1 очко и заняли последнее место.

Боснийцы вышли в 1/16 финала.

