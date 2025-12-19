Умер известный советский велогонщик, олимпийский призер
время публикации: 19 декабря 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 12:55
18 сентября на 87-м году жизни умер знаменитый советский велогонщик Станислав Москвин, сообщает "Интерфакс"и со ссылкой на федерацию велоспорта России.
Станислав Москвин - 18-кратный чемпион СССР.
В командной гонке преследования он четырехкратный чемпион мира и бронзовый призер Римской олимпиады (1960 год).
Станислав Москвин работал тренером сборных СССР, Алжира и Колумбии.
