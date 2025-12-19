Лига конференций. Киевляне победили и вылетели. "Ноа" вышла в плэй-офф
Состоялись матчи шестого тура группового этапа Лиги конференций. Киевское "Динамо" обыграло "Ноа" 2:0.
АЕК (Афины, Греция) - Университатя (Крайова, Румыния) 3:2
На 65-й минуте румыны вели в счете 2:0.
АЕК выиграл, занял третье место и вышел в 1/8 финала. Два гола греки забили в компенсированное время.
Проиграв, "Университатя" не попала в число участников плэй-офф. Даже ничья выводила гостей в 1/16 финала.
АЕК (Ларнака, Кипр) - Шкендия (Северная Македония) 1:0
Победа вывела киприотов в 1/8 финала. Македонцы сыграют в 1/16 финала.
АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 0:0
Обе команды вышли в 1/16 финала. Голландцы в случае победы имели шансы попасть в 1/8.
Целье (Словения) - Шелбурн (Ирландия) 0:0
После трех побед словенцы провалили вторую часть турнира и попали только в 1/16 финала. Победа могла вывести "Целье" в 1/8 финала.
Ирландцы набрали второе очко - третье место с конца турнирной таблицы.
Кристал Пэлас (Лондон, Англия) - КуПС (Куопио, Финляндия) 2:2
Ничья не дала орлам попасть в 1/8 финала - десятое место.
Финнам ничья обеспечила место в плэй-офф.
Динамо (Киев, Украина) - Ноа (Ереван, Армения) 2:0
Армяне вышли в плэй-офф. Киевляне вылетели.