Спортсменка, проигравшая в июне бой за звание чемпионки мира по боксу, погибла в ДТП

В Техасе в ДТП погибла 26-летняя американская спортсменка (бокс) Ханна Рапп, сообщают американские и британские СМИ.

Ее сбил автомобиль во время велосипедной прогулки.

Водитель автомобиля арестован.

Ханна Рапп провела на профессиональном ринге 10 боев. В 8 победила, 1 ничья, 1 поражение.

В июне 2026 года она проиграла бой за звание чемпионки мира по версии WBC в наилегчайшем весе Тиаре Браун.