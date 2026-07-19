Спортсменка, проигравшая в июне бой за звание чемпионки мира по боксу, погибла в ДТП
время публикации: 19 июля 2026 г., 21:07 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 21:07
В Техасе в ДТП погибла 26-летняя американская спортсменка (бокс) Ханна Рапп, сообщают американские и британские СМИ.
Ее сбил автомобиль во время велосипедной прогулки.
Водитель автомобиля арестован.
Ханна Рапп провела на профессиональном ринге 10 боев. В 8 победила, 1 ничья, 1 поражение.
В июне 2026 года она проиграла бой за звание чемпионки мира по версии WBC в наилегчайшем весе Тиаре Браун.
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