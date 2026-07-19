x
19 июля 2026
|
последняя новость: 07:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 июля 2026
|
19 июля 2026
|
последняя новость: 07:25
19 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юношеский Евробаскет. Израильтяне разгромили сборную Латвии

Спорт/важное
Баскетбол
время публикации: 19 июля 2026 г., 06:14 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 06:14
Юношеский Евробаскет. Израильтяне разгромили сборную Латвии
AP Photo/John Locher

В Литве продолжается юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).

В полуфинале мини-турнира за 9-12-е места израильтяне разгромили сборную Латвии 96:74.

В матче за девятое место наша команда встретится с командой Литвы.

В финале встретятся сборные Словении и Сербии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июля 2026

Баскетбол. Элайджа Брайант продлил контракт с тель-авивским "Апоэлем"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2026

Баскетбол. Джонатан Мотли покидает тель-авивский "Апоэль"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2026

Баскетбол. Новости израильского трансферного рынка
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 июля 2026

Баскетбол. "Апоэль" (Тель-Авив) существенно усилился