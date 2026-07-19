Юношеский Евробаскет. Израильтяне разгромили сборную Латвии
время публикации: 19 июля 2026 г., 06:14 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 06:14
В Литве продолжается юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).
В полуфинале мини-турнира за 9-12-е места израильтяне разгромили сборную Латвии 96:74.
В матче за девятое место наша команда встретится с командой Литвы.
В финале встретятся сборные Словении и Сербии.
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