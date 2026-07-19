Юношеский Евробаскет. Израильтяне разгромили сборную Латвии

В Литве продолжается юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).

В полуфинале мини-турнира за 9-12-е места израильтяне разгромили сборную Латвии 96:74.

В матче за девятое место наша команда встретится с командой Литвы.

В финале встретятся сборные Словении и Сербии.