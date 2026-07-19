Юношеский Евробаскет. Израильтяне заняли десятое место
время публикации: 19 июля 2026 г., 17:51 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 17:51
Сегодня в Словении завершится юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).
Сборная Израиля заняла десятое место.
В последнем матче литовцы разгромили израильтян 95:79.
Первую половину матча выиграли наши баскетболисты 41:39.
Израильтяне провалили третью четверть 18:30. После 30 минут 59:69.
В финале сыграют сборные Словении и Сербии. В матче за третье место - Франции и Испании.
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