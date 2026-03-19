19 марта 2026
|
19 марта 2026
|
последняя новость: 18:34
19 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Лига чемпионов. Лучшим игроком недели признан Рафинья

Футбол
Лига чемпионов
Знаменитые спортсмены
время публикации: 19 марта 2026 г., 18:25 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 18:31
Лига чемпионов. Лучшим игроком недели признана Рафинья
AP Photo/Joan Monfort

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан нападающий "Барселоны" Рафинья, сообщает официальный сайт УЕФА.

На этой неделе прошли ответные матчи 1/8 финала.

"Барселона" разгромила "Ньюкасл" 7:2, в третий раз забив 7 голов в одном матче Лиги чемпионов (во второй раз в матче 1/8 финала).

Рафинья забил два гола и сделал две результативные передачи.

