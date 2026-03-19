Лига чемпионов. Лучшим игроком недели признан Рафинья
время публикации: 19 марта 2026 г., 18:25 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 18:31
Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан нападающий "Барселоны" Рафинья, сообщает официальный сайт УЕФА.
На этой неделе прошли ответные матчи 1/8 финала.
"Барселона" разгромила "Ньюкасл" 7:2, в третий раз забив 7 голов в одном матче Лиги чемпионов (во второй раз в матче 1/8 финала).
Рафинья забил два гола и сделал две результативные передачи.
