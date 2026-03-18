"Барселона" разгромила "Ньюкасл" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
время публикации: 18 марта 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 21:46
"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив в ответном матче "Ньюкасл" 7:2.
В первой игре была ничья 1:1.
В первом тайме каталонцы дважды выходили вперед.
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга дважды сравнивал счет.
Победный гол на седьмой минуте, добавленной к первому тайму забил Ламин Ямаль.
Во втором тайме фаворит расправился с соперником.
