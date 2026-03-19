Без сюрпризов. Результаты матчей Лиги чемпионов

В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли "Бавария", "Ливерпуль" и "Атлетико" (Мадрид).

Бавария (Мюнхен, Германия) - Аталанта (Бергамо, Италия) 4:1 (первый матч 6:1)

Два первых гола в ворота гостей забил Гарри Кейн.

Ливерпуль(Англия) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 4:0 (0:1)

В конце первого тайма (при счете 1:0) Мохамед Салах не реализовал пенальти. Египтянин отличился на 62-й минуте, сделав счет 4:0.

Тоттенхэм (Лондон, Англия_ - Атлетико (Мадрид, Испания) 3:2 (2:5)