Достижение Гилджеса-Александера. Результаты матчей НБА

время публикации: 19 марта 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 10:11
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Голден Стэйт" 120:99.

Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз 120:99

"Кельты" выиграли третий матч подряд. Отлично сыграли их лидеры: Джайлен Браун набрал 32 очка (23 - в первой половине матча), Джейсон Тейтум сделал "дабл-дабл" (24 + 10 подборов). Джейсон пятый раз в последних шести матчах набрал не менее 20 очков. (напомним, он в этом сезоне всего провел 6 игр - большую часть сезона он пропустил из-за травмы).

Бруклин Нетс - Оклахома-Сти Тендер 92:121

Шай Гилджес-Александр набрал 20 очков. Он набрал не менее 20 очков в 62-й выездной игре подряд.

Денни Вулф (Бруклин) набрал 6 очков и сделал 4 подбора.

"Громовые" накануне обеспечили выход в плэй-офф.

Чикаго Булз - Торонто Рэпторз 109:139

Семь игроков "Торонто" набрали не менее 10 очков.

Миннесота Тимбервулвз - Юта Джаз 147:111

"Волки" вторую игру проводили без травмированного лидера Энтони Эдвардса.

Брайс Сенсабо (Юта) набрал 41 очко.

