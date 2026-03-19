Баскетбол. "Апоэль" проиграл туркам и вылетел из Еврокубка
время публикации: 19 марта 2026 г., 07:55 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 08:02
Столичный "Апоэль" не сумел выйти в полуфинал Еврокубка.
В четвертьфинале "красные" проиграли "Тюрк Телекому" 90:91.
"Апоэль" выиграл первую четверть и первую половину матча 25:19 и 50:46.
После 30 минут 67:63.
На последних секундах "Апоэль" вышел вперед после точного трехочкового 90:88.
Турки ответили точным дальним броском и вышли в полуфинал.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2026