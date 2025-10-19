Израильский фехтовальщик завоевал бронзовую медаль в Австрии
время публикации: 19 октября 2025 г., 13:28 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 13:28
В Клагенфурте, Австрия, состоялся юниорский турнир по фехтованию.
16-лений израильский шпажист Эйтан Эфраим Харматски завоевал бронзовую медаль.
В американском финале Кристофер Давудян победил Алана лама.
Еще одну бронзовую медаль завоевал итальянец Лоренцо Балелли.
Израильтянин Гилад Йегуда Коэн проиграл в 1/16 финала.
Остальные израильские фехтовальщики выбыли на более ранних стадиях.
