19 октября 2025
19 октября 2025
19 октября 2025
последняя новость: 13:33
19 октября 2025
Спорт

Израильский фехтовальщик завоевал бронзовую медаль в Австрии

Фехтование
время публикации: 19 октября 2025 г., 13:28
Израильский фехтовальщик завоевал бронзовую медаль в Австрии
AP Photo/Abbie Parr

В Клагенфурте, Австрия, состоялся юниорский турнир по фехтованию.

16-лений израильский шпажист Эйтан Эфраим Харматски завоевал бронзовую медаль.

В американском финале Кристофер Давудян победил Алана лама.

Еще одну бронзовую медаль завоевал итальянец Лоренцо Балелли.

Израильтянин Гилад Йегуда Коэн проиграл в 1/16 финала.

Остальные израильские фехтовальщики выбыли на более ранних стадиях.

Спорт
