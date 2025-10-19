Достижения Тавареса и Айкеля. Шутаут Жарри. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата "Колорадо" разгромил "Бостон" 4:1, "Вегас" - "Калгари" 6:1.

Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 3:1

На 58-й минуте Микко Рантанен (Даллас) сократил отставание 2:1. В 32 играх против "Сент-Луиса" он набрал 33 (19 + 14) очка.

Торонто Мейпл Лифс - Сиэтл Кракен 3:4 (овертайм)

Победный гол в овертайме забил Джош Магура. До этого он не забивал в 134 играх.

Джон Таварес (Торонто) стал четвертым игроком НХЛ, который набрал не менее 500 очков в двух разных командах. Ранее он набрал 621 очко за "Айлендерс".

Виннипег Джетс - Нешвилл Прэдейчез 4:1

Колорадо Эвеланш - Бостон Брюинз 4:1.

Две шайбы забросил Нейтан Маккиннон. Это его 55-я игра с несколькими голами. В шести играх сезона Нейтан набрал 10 (6 + 4) очков. В прошлом сезоне он также набрал 10 очков в первых шести играх.

Три результативные передачи сделал Арттури Лехконен.

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман сделал 34 сэйва.

Форвард "Бостона" Таннер Жанно провел 300-й матч в НХЛ.

Лос-Анджелес Кингз - Каролина Харрикейнз 3:4 (овертайм)

На 25-й минуте "Каролина" вела в счете 3:0.

Победный гол на 62-й минуте забросил Сет Джарвис.

Сан-Хосе шаркс - Питтсбург Пингвинз 0:3

Тристан Жарри отразил 31 бросок и совершил первый шутаут в сезоне. 22- й - в карьере. Он делит второе место в истории "Питтсбурга" с Томом Баррассо.

Вегас Голден Найтс - Калгари Флэймз 6:1

По 4 очка набрали Джек Айкель (0 +4) и Марк Стоун (2 + 2). Айкель набрал 15 очков в первых шести матчах сезона.

Два гола забил Митчелл Марнер.