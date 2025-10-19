Артемий Панарин набрал 4 очка, Адам Фокс - 2. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал волевую победу над "Монреалем" 4:3.
Коламбус Блю Джекетс - Тампа-БейЛайтнинг 3:2
После первого периода "молнии" вели в счете 2:1.
Монреаль Каанадиенз - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4
"Монреаль" вел в счете 2:0.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал две результативные передачи.
Артемий Панарин набрал 4 (1 + 3) очка.
В третьем периоде шайба попала в лицо арбитру Скотту Черри. Его заменил резервный судья.
Филадельфия Флайерз - Миннесота Уайлд 2:1 (овертайм)
После двух периодов в счете вели гости.
На 63-й минуте победную шайбу забросил Ноа Кэйтс.
Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 20 минут. Показатель 0.
Владимир Тарасенко (Миннесота) открыл счет на 22-й минуте и стал четвертым действующим игроком, забившим за 6 команд за 4 сезона.