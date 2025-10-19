x
19 октября 2025
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2025
|
19 октября 2025
|
последняя новость: 16:38
19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Артемий Панарин набрал 4 очка, Адам Фокс - 2. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 19 октября 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 15:54
Артемий Панарин набрал 4 очка, Адам Фокс - 2. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Angelina Katsanis

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал волевую победу над "Монреалем" 4:3.

Коламбус Блю Джекетс - Тампа-БейЛайтнинг 3:2

После первого периода "молнии" вели в счете 2:1.

Монреаль Каанадиенз - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4

"Монреаль" вел в счете 2:0.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал две результативные передачи.

Артемий Панарин набрал 4 (1 + 3) очка.

В третьем периоде шайба попала в лицо арбитру Скотту Черри. Его заменил резервный судья.

Филадельфия Флайерз - Миннесота Уайлд 2:1 (овертайм)

После двух периодов в счете вели гости.

На 63-й минуте победную шайбу забросил Ноа Кэйтс.

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 20 минут. Показатель 0.

Владимир Тарасенко (Миннесота) открыл счет на 22-й минуте и стал четвертым действующим игроком, забившим за 6 команд за 4 сезона.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 октября 2025

Гол Сасона. Хет-трик Шмальца. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 октября 2025

100-й гол Сета Джарвиса. 31 сэйв Суэймана. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 октября 2025

Хет-трик Хорвата. Достижение Куинна Хьюза. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 октября 2025

Гол Джека Хьюза. Достижение Кофилда. Результаты матчей НХЛ