Артемий Панарин набрал 4 очка, Адам Фокс - 2. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал волевую победу над "Монреалем" 4:3.

Коламбус Блю Джекетс - Тампа-БейЛайтнинг 3:2

После первого периода "молнии" вели в счете 2:1.

Монреаль Каанадиенз - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4

"Монреаль" вел в счете 2:0.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал две результативные передачи.

Артемий Панарин набрал 4 (1 + 3) очка.

В третьем периоде шайба попала в лицо арбитру Скотту Черри. Его заменил резервный судья.

Филадельфия Флайерз - Миннесота Уайлд 2:1 (овертайм)

После двух периодов в счете вели гости.

На 63-й минуте победную шайбу забросил Ноа Кэйтс.

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 20 минут. Показатель 0.

Владимир Тарасенко (Миннесота) открыл счет на 22-й минуте и стал четвертым действующим игроком, забившим за 6 команд за 4 сезона.