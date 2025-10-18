Гол Сасона. Хет-трик Шмальца. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" разгромил "Миннесоту" 5:1.

Детройт Ред Уингз - Тампа-Бей Лайтнинг 2:1 (овертайм)

"Красные крылья" одержали четвертую победу подряд.

Победный гол на 64-й минуте забил Дилан Ларкин. Это его десятый гол в овертайме.

Вашингтон Кэпиталз - Миннесота Уайлд 5:1

Александр Овечкин забил первый гол в сезоне. В 26 играх против "Миннесоты" он набрал 40 (21 + 19) очков.

Еврейский защитник столичной команеды отыграл 24 минуты. Показатель 0.

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 20 минут. Показатель - 1.

Чикаго Блэк Хоукс - Ванкувер Кэнакс 2:3 (буллиты)

"Ванкувер" выиграл у "Чикаго" 11-й матч подряд.

На 27-й минуте "Чикаго" вел в счете 2:0.

Еврейский форвард "Ванкувера" Макс Сасон сравнял счет. В этом сезоне он забил два гола в двух матчах.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал голевую передачу.

Единственный буллит в серии по 4 броска реализовал Брок Босер.

Юта Маммот - Сан-Хосе Шаркс 6:3

После первого периода "Юта" вела в счете 2:0.

На 28-й минуте "акулы" отыгрались 2:2.

По 4 очка набрали игроки "Юты" Клейтон Келлер (1 + 3) и Ник Шмальц (3 + 1).