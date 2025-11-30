Дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль в Абу-Даби
время публикации: 30 ноября 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 17:35
В Абу-Даби завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. Израильтяне завоевали одну медаль.
Юли Альма Мишинер (весовая категория свыше 78 кг) заняла третье место.
Гефен Примо (до 52 кг) и Инбар Ланир (до 78 кг) заняли пятые места.
Тимна Нельсон Леви (до 57 кг) заняла седьмое место.
