30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
30 ноября 2025
30 ноября 2025
Спорт

Дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль в Абу-Даби

время публикации: 30 ноября 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 17:35
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Абу-Даби завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. Израильтяне завоевали одну медаль.

Юли Альма Мишинер (весовая категория свыше 78 кг) заняла третье место.

Гефен Примо (до 52 кг) и Инбар Ланир (до 78 кг) заняли пятые места.

Тимна Нельсон Леви (до 57 кг) заняла седьмое место.

