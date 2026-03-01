Прыжки с шестом. Грек взял высоту 6.17 метра
время публикации: 01 марта 2026 г., 12:28 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 12:28
Во время чемпионата Греции по легкой атлетике в помещении был установлен рекорд сезона в прыжках с шестом.
Эммануил Каралис взял высоту 6.17 метра, на 9 сантиметров улучшив личный рекорд.
До этого лучший результат сезона установил белорус Матвей Волков 6.01 метра.
Мировой рекорд установил швед Арман Дюплантис - 6.30 метра.
Эммануил Каралис - бронзовый призер Париджской олимпиады, победтель чемпионата Европы 2025 года в помещении.
Ссылки по теме