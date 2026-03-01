x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Прыжки с шестом. Грек взял высоту 6.17 метра

Легкая атлетика
время публикации: 01 марта 2026 г., 12:28 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 12:28
Прыжки с шестом. Грек взял высоту 6.17 метра
AP Photo/Ashley Landis

Во время чемпионата Греции по легкой атлетике в помещении был установлен рекорд сезона в прыжках с шестом.

Эммануил Каралис взял высоту 6.17 метра, на 9 сантиметров улучшив личный рекорд.

До этого лучший результат сезона установил белорус Матвей Волков 6.01 метра.

Мировой рекорд установил швед Арман Дюплантис - 6.30 метра.

Эммануил Каралис - бронзовый призер Париджской олимпиады, победтель чемпионата Европы 2025 года в помещении.

