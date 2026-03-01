Прыжки с шестом. Грек взял высоту 6.17 метра

Во время чемпионата Греции по легкой атлетике в помещении был установлен рекорд сезона в прыжках с шестом.

Эммануил Каралис взял высоту 6.17 метра, на 9 сантиметров улучшив личный рекорд.

До этого лучший результат сезона установил белорус Матвей Волков 6.01 метра.

Мировой рекорд установил швед Арман Дюплантис - 6.30 метра.

Эммануил Каралис - бронзовый призер Париджской олимпиады, победтель чемпионата Европы 2025 года в помещении.