НБА. Дени Авдия набрал 22 очка. "Портленд" вылетел
время публикации: 29 апреля 2026 г., 08:00 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 08:00
"Сан-Антонио Сперз" вышел во второй раунд плэй-офф НБА. Впервые с 2017 года команда сыграет в полуфинале Западной конференции.
В пятом матче серии "шпоры" победили "Портленд Трэйл Блэйзерс" 114:95. Счет в серии 4:1.
Самым результативным игроком матча стал израильский форвард "Портленда" Дени Авдия (22 + 3 подбора + 3 передач).
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 апреля 2026