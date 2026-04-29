НБА. Дени Авдия набрал 22 очка. "Портленд" вылетел

"Сан-Антонио Сперз" вышел во второй раунд плэй-офф НБА. Впервые с 2017 года команда сыграет в полуфинале Западной конференции.

В пятом матче серии "шпоры" победили "Портленд Трэйл Блэйзерс" 114:95. Счет в серии 4:1.

Самым результативным игроком матча стал израильский форвард "Портленда" Дени Авдия (22 + 3 подбора + 3 передач).