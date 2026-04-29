НБА. "Филадельфия" продлила серию. "Нью-Йорк" вышел вперед
время публикации: 29 апреля 2026 г., 10:03 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 10:03
"Филадельфия" в гостях разгромила "Бостон" 113:97 и продлила серию.
Бостон Селтикс - Филадельфия Сиксерз 97:113 (счет в серии 3:2)
Джоэль Эмбиид (Филадельфия) восстановился от травмы и набрал 33 очка.
Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 126:97 (3:2)
"Никс" одержал вторую победу подряд и вырвался вперед в серии.
Джайлен Брунсон (Нью-Йорк) набрал 39 очков.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2026