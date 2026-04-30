Чемпионат Англии. До конца сезона "Бернли" будет тренировать Майкл Джексон

После вылета из Премьер-лиги Скотт Паркер уволен с поста главного тренера "Бернли", сообщает официальный сайт клуба.

Он был главным тренером "Бернли" с лета 2024 года.

Исполняющим обязанности до конца сезона будет Майк (Майкл Джеймс) Джексон.

Он уже исполнял обязанности главного тренера "Бернли" в 2022 году.

"Бернли" вылетел из элиты за 4 тура до конца чемпионата.