Чемпионат Англии. До конца сезона "Бернли" будет тренировать Майкл Джексон
время публикации: 30 апреля 2026 г., 14:40 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 14:42
После вылета из Премьер-лиги Скотт Паркер уволен с поста главного тренера "Бернли", сообщает официальный сайт клуба.
Он был главным тренером "Бернли" с лета 2024 года.
Исполняющим обязанности до конца сезона будет Майк (Майкл Джеймс) Джексон.
Он уже исполнял обязанности главного тренера "Бернли" в 2022 году.
"Бернли" вылетел из элиты за 4 тура до конца чемпионата.
